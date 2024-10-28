67-летний Павел Зибров ошеломил ревностью жены и как через это увольняет сотрудниц

Украинский певец Павел Зибров высказался о ревности со стороны своей жены Марины.

Исполнитель признается, что возлюбленная регулярно следит за поведением его команды. Более того, даже может намекнуть мужу на неприязнь к некоторым его работницам как только заподозрит их в заигрывании. Именно так и случился один инцидент, когда Павел Николаевич из-за жалоб жены уволил одну из своих танцовщиц, несмотря на весь ее профессионализм на сцене.

"Бывало, что кто-то на меня глаз может прикинуть с балета или бэк-вокалисток в течение гастролей. А такое есть. Понятно, что она (Марина Зиброва – прим. ред.) говорит: "Так, мне эта девочка не нравится". Так у нее же хороший шпагат, растяжечка! (отвечает ей певец – прим. ред.). "Она не нравится. У нее глаза такие, что она тебя соблазнит в первой поездке". Я говорю, что понял. Безусловно (шел на уступки – прим. ред.). Женщину надо слушаться", — признался Павел Зибров в комментарии "Люкс ФМ".

Павел Зибров с женой / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

В то же время артист признался, что на самом деле любимая все же понимает специфику его работы и обязанность нравиться женщинам: "Это же моя работа. Я должен нравиться им (женщинам – прим. ред.)., сытым".

Напомним, недавно Павел Зибров впервые за длительное время ответил, где сейчас его старший сын и двое внуков.

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