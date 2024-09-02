67-летний Павел Зибров показал, как выглядел в школьные годы: "Хорошие времена"

Украинский певец Павел Зибров по случаю особого праздника поделился памятными фото.

Так, в первые дни осени, когда украинские школьники начали свою учебу, ряд звезд вспоминают, каким было их первое сентября и часто сравнивают его с жестоким настоящим, желая подрастающему поколению мира.

В результате своими давними юношескими воспоминаниями, которым уже более 50 лет, поделился и Павел Николаевич. В частности, исполнитель в Instagram опубликовал ряд фотографий со школьных лет. На одном из изображений звезда даже показал свою первую учительницу. На остальных кадрах еще совсем молодой Павел Зибров позирует в саду и во дворе с четырехлапым другом.

Павел Зибров в юности / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров в юности / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Музыкант в подписи к фото отметил, что обучение в школе оставило лучшие воспоминания: "Школа-школа! Хорошие времена".

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская также показывала, как выглядела в первом классе с букварем в руках. На архивном фото звезду просто не узнать. Кроме того, исполнительница поделилась эмоциями от первого звонка ее старшей дочери Мишель.

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