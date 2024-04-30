67-летний Том Хенкс восхитил романтическими фото с женой и показал, как они выглядят

Сегодня, 30 апреля, голливудский актер Том Хенкс и его супруга, актриса Рита Уилсон празднуют годовщину бракосочетания.

Как рассказал Том на своей странице в Instagram, с женой они уже вместе 36 лет. По случаю "агатовой" свадьбы актер разместил нежное фото, на котором предстает с возлюбленной. Семья на фоне водоема счастливо обнимается и наслаждается отдыхом на яхте.

Том Хэнкс с женой. Фото: Instagram Тома Генкса

"1988? 30 апреля? Какая круглая дата. Супруги Уилсон и Хенкс официально стали женой и мужем. 36 лет! С тех пор ничего, кроме любви... Спасибо", - восхитил подписью кадра Том.

В свою очередь, Рита также публично поздравила своего возлюбленного с таким важным для них праздником. На своей странице актриса опубликовала целый ряд общих фотографий, сделанных в разные периоды жизни. В частности, во время их отпусков и светских мероприятий.

Том Хэнкс с женой. Фото: Instagram Риты Уилсон

Том Хэнкс с женой. Фото: Instagram Риты Уилсон

Том Хэнкс с женой. Фото: Instagram Риты Уилсон

Том Хэнкс с женой. Фото: Instagram Риты Уилсон

Том Хэнкс с женой. Фото: Instagram Риты Уилсон

"36-я годовщина! 30 апреля 1988 года. "Старейте вместе со мной, лучшее еще впереди" – Роберт Браунинг", – растрогала Уилсон.

В комментариях поклонники супругов не смогли оставить звезд без поздравлений и благодарности за то, что они являются образцами настоящей любви.

С годовщиной вас, двое красавчиков

Эти улыбки сами всего говорят. С годовщиной вас!

Поздравляю с годовщиной. Пусть у каждого найдется такая любовь!

Люблю вас обоих. Спасибо, что вдохновляете нас всех

Поздравляю с годовщиной милую и самую добрую пару

Напомним, недавно певица Камалия впервые после развода с миллиардером Захуром намекнула на второе замужество и похвасталась драгоценным кольцом.

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