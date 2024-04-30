67-летний Том Хенкс восхитил романтическими фото с женой и показал, как они выглядят

Супруги празднуют агатовую свадьбу.
Сегодня, 30 апреля, голливудский актер Том Хенкс и его супруга, актриса Рита Уилсон празднуют годовщину бракосочетания.
Как рассказал Том на своей странице в Instagram, с женой они уже вместе 36 лет. По случаю "агатовой" свадьбы актер разместил нежное фото, на котором предстает с возлюбленной. Семья на фоне водоема счастливо обнимается и наслаждается отдыхом на яхте.
"1988? 30 апреля? Какая круглая дата. Супруги Уилсон и Хенкс официально стали женой и мужем. 36 лет! С тех пор ничего, кроме любви... Спасибо", - восхитил подписью кадра Том.
В свою очередь, Рита также публично поздравила своего возлюбленного с таким важным для них праздником. На своей странице актриса опубликовала целый ряд общих фотографий, сделанных в разные периоды жизни. В частности, во время их отпусков и светских мероприятий.
"36-я годовщина! 30 апреля 1988 года. "Старейте вместе со мной, лучшее еще впереди" – Роберт Браунинг", – растрогала Уилсон.
В комментариях поклонники супругов не смогли оставить звезд без поздравлений и благодарности за то, что они являются образцами настоящей любви.
- С годовщиной вас, двое красавчиков
- Эти улыбки сами всего говорят. С годовщиной вас!
- Поздравляю с годовщиной. Пусть у каждого найдется такая любовь!
- Люблю вас обоих. Спасибо, что вдохновляете нас всех
- Поздравляю с годовщиной милую и самую добрую пару
Напомним, недавно певица Камалия впервые после развода с миллиардером Захуром намекнула на второе замужество и похвасталась драгоценным кольцом.
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