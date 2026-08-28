67-летний Владимир Горянский заговорил об усыновлении ребенка

Владимир Горянский

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Украинский актер Владимир Горянский, который ранее пожаловался на размер пенсии, заговорил об усыновлении ребенка.

Артист уже 10 лет состоит в браке с женой, продюсером Еленой Горянской. Общих детей у супругов нет. На проекте «Наодинці з Гламуром» артист говорит, что это большая ответственность. Кроме того, актеру уже 67 лет, поэтому стать отцом в таком возрасте достаточно сложно.

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«Вы знаете, нужно иметь ответственность все-таки. Можно иметь детей, но если ребенку будет 10 лет, мне уже будет почти 75…», — говорит артист.

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Ведущая проекта Анна Севастьянова спросила актера, рассматривали ли они с женой вариант с усыновлением. На что Владимир Горянский честно ответил, что обсуждал это с возлюбленной. Однако, по словам артиста, это тоже большая ответственность. Но знаменитость отмечает, что все может произойти в будущем, так что он не будет категоричным.

Владимир Горянский с женой

«Это большая ответственность. Мы думали об этом, но я пока не знаю. Это большая ответственность, и чтобы прийти к этому шагу, воспитать, чтобы ребенок в 18 лет пошел в свет — знаете, сколько энергии нужно? Потому как Бог даст. Если Бог захочет, он это сделает, что мы не будем знать», — добавил артист.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ГОРЯНСЬКИЙ про пенсію НАРОДНОГО артиста, ВСИНОВЛЕННЯ та хто його ВИГНАВ з КІНО

Отметим, Владимир Горянский с 2015 года состоит в браке с продюсером Еленой. До этого он был женат на женщине, по имени Лариса. У пары есть общая дочь Мария, которая появилась на свет в 2004 году.

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Напомним, ранее Владимир Горянский объяснил, почему его не зовут сниматься в кино. Актер раскрыл, кому перешел дорогу.

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