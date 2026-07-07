67-летняя Аурика Ротару призналась, как сохраняет красоту без пластики: "Стаю моложе на 10 лет"

Аурика Ротару

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Украинская певица Аурика Ротару откровенно рассказала, как ей удается сохранять молодой вид без помощи пластических хирургов.

Младшая сестра народной артистки Украины Софии Ротару уверяет, что никогда не делала пластические операции. В то же время артистка не скрывает, что все же пытается ухаживать за собой и придерживается простых жизненных принципов. В комментарии «Люкс ФМ» 67-летняя Аурика поделилась, что главный секрет ее молодости — позитивное отношение к жизни, любовь к своему делу и ежедневная забота о себе.

«Надо просто жить, наслаждаться каждым днем, ну и, конечно, немного следить за собой», — поделилась певица.

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Аурика Ротару

По словам исполнительницы, особую энергию ей дарят концерты. Аурика признается, что именно зрители заряжают ее настолько, что после выхода на сцену она чувствует себя гораздо моложе.

«Меня подпитывают мои слушатели. Когда я выхожу на сцену, сразу моложе на десять лет», — улыбаясь отметила артистка.

Также Ротару рассказала, что не имеет сложной системы ухода за собой. Время от времени она делает домашние маски для лица, но только тогда, когда у него есть свободное время и вдохновение.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о пенсиях украинских звезд — сколько от государства получает Аурика Ротару, Павел Зибров и другие, узнавайте по ссылке.

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