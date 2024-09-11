67-летняя Билозир заговорила о размере пенсии и что ей приносит доход: "Комфортные для меня деньги"

Украинская певица Оксана Билозир, которая ранее рассказала об отношениях с мужем после развода, заговорила о своей пенсии и призналась, что ей приносит доход.

Артистка поделилась, что имеет достаточно комфортный для нее заработок. За свои песни 67-летняя певица получает роялти. Кроме того, доходы знаменитости приносят социальные сети. Оксана Билозир дала понять, что денег ей вполне хватает на жизнь.

"Конечно, получаю (роялти – прим. ред.). У меня договор с компанией, которая следит за тем, чтобы мои права не были нарушены. Отдельно также получаю средства от своих социальных сетей. Это комфортные для меня деньги", — рассказала певица. в интервью Oboz.ua.

Оксана Билозир / Фото: instagram.com/oksana_bilozir

Также Оксана Билозир заговорила и о своей пенсии. Артистка призналась, что вообще не обращает внимания на пенсионные выплаты, ведь рассчитывает на свой доход. Размер пенсии исполнительница раскрывать не стала.

"Я не привыкла оглядываться на то, какая у меня пенсия. Потому что и дальше творчески работаю – и это меня обеспечивает", — отметила артистка.

Напомним, тем временем повар Евгений Клопотенко ранее рассказал о своих расходах во время войны. Кулинар назвал, какую сумму тратит каждый месяц и на что больше всего уходит средств.

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