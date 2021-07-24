67-летняя Лайма Вайкуле рассказала о длительной депрессии: "Боялась всего"

Также звезда прокомментировала дуэт с MONATIK.

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о длительной депрессии из-за карантина.

Так, в программе "Світське життя" исполнительница поделилась, что пока не вакцинировалась в апреле, была в очень подавленном состоянии. Пандемия давила на Вайкуле, она очень боялась заболеть и скучала по путешествиям.

"Я боялась вакцинироваться, заболеть, боялась всего. Это такой страшный момент и поэтому я была в депрессии. А потом я собралась, пошла, сделала укол и все. У меня 48 часов болела рука и все. У меня есть паспорт, я уже везде могу ехать, могу вернуться к жизни! Это такое счастье! Страх исчез", — поделилась знаменитость.

Также Вайкуле прокомментировала дуэт с украинским мультиартистом MONATIK. Так, год назад звезды записали песню "УВЛИУВТ на улице Пикадилли". Как песню, так и клип, они снимали в разных странах. Лишь недавно певцы впервые вместе выступили на сцене "Вечернего квартала".

"Только вечером я зашла в репетиционною залу, Дима с подсолнухами так красиво встретил. Балет FREEDOM, все такие родные. Я не знаю, кто больше мечтал — Дима, или я. Когда я его впервые увидела, поняла, что это такой необычный, невероятный музыкант. Поэтому, я тоже мечтала вместе спеть. Когда мне позвонили от Димы и спросили, согласна ли я спеть дуэт, я ни минуты не думала: "Да, конечно! Мне интересен любой опыт, а еще и с талантливым человеком". Это же счастье", — поделилась звезда.

Почему Лайма Вайкуле переживала депрессию

Напомним, ранее Лайма Вайкуле поделилась секретом крепких отношений, продолжительностью 46 лет. Певица начала встречаться с Андреем Латковским в 19 лет.

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