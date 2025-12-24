ТСН в социальных сетях

67-летняя Мадонна в пикантном корсете попозировала возле елки с молодым бойфрендом и двумя детьми

Семья организовала новогоднюю фотосессию.

Мадонна

Мадонна / © instagram.com/madonna

Американская поп-звезда Мадонна порадовала фанов семейным контентом.

Перед новогодними праздниками исполнительница собрала свою семью и сделала оригинальный фотосет. Так, вместе с дочерьми Стеллой и Эстер и возлюбленным, 29-летним футболистом Акимом Моррисом, сначала они попозировали на фоне елки. Дочери выбрали для себя праздничные образы и дополнили их аксессуарами.

Мадонна с избранником и детьми / © instagram.com/madonna

Мадонна с избранником и детьми / © instagram.com/madonna

Мадонна с детьми / © instagram.com/madonna

Мадонна с детьми / © instagram.com/madonna

А уже потом фотосессия приобрела несколько иную атмосферу. 67-летняя Мадонна сняла свое мини-платье, в котором фотографировалась с потомками, и осталась в одном корсете, чулках и перчатках. В таком довольно откровенном образе она продолжила хвастаться своей фигурой на фоне елки, но уже в компании исключительно возлюбленного.

Мадонна / © instagram.com/madonna

Мадонна / © instagram.com/madonna

Мадонна с избранником / © instagram.com/madonna

Мадонна с избранником / © instagram.com/madonna

Кроме того, парочка не сдерживалась и наделала несколько фотографий с еще более пикантным настроением. В частности, изобразили костюмированную сцену Санта Клауса, который завязывает глаза лентой своей помощнице. А потом, сменив наряды, взбудоражили воображение кадрами с нестандартных ракурсов и позах.

Мадонна с избранником / © instagram.com/madonna

Мадонна с избранником / © instagram.com/madonna

Мадонна с избранником / © instagram.com/madonna

Мадонна с избранником / © instagram.com/madonna

Мадонна с избранником / © instagram.com/madonna

Мадонна с избранником / © instagram.com/madonna

«Санта хочет знать… Ты вел себя плохо или послушно? Счастливого Рождества всем!» — подписала кадры певица.

