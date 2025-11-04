Мадонна с бойфрендом / © instagram.com/madonna

Реклама

Американская поп-певица Мадонна выходит замуж за младшего на 37 лет бойфренда, футболиста Акима Морриса.

По крайней мере, именно так утверждают инсайдеры издания RadarOnline. Еще в январе артистка намекала на помолвку с избранником, опубликовав фото, где она хвасталась кольцом с немалым бриллиантом на безымянном пальце. А сейчас источники, близкие к окружению пары, утверждают, что они действительно планируют заключить брак. Мадонна и Аким Моррис якобы тайно заручились после двух лет отношений.

"Мадонна постоянно говорит, что не хочет терять ни минуты. Она сделала все, что могла, но теперь ей хочется чего-то настоящего. Аким дает ей это чувство покоя и связи – он заставляет ее смеяться, подталкивает ее ко всему правильному и относится к ней лучше, чем кто-либо раньше", - говорят источники.

Реклама

Мадонна с бойфрендом / © instagram.com/madonna

Пара еще не определилась с датой свадьбы, хотя и окружение убеждено, что это произойдет до конца года. Тем не менее, как утверждает инсайдер, сейчас активно ведется подготовка к церемонии. Артистка якобы определяется с местом проведения праздника. Певица выбирает между Италией, Португалией и своим поместьем в Ист-Гамптоне. Также отмечается, что Мадонна не хочет устраивать громкие вечеринки. Певица планирует организовать камерную церемонию в кругу родных и близких.

Кстати, перед заключением брака Мадонна все же решила обезопасить свое состояние. Перед тем, как пойти под венец, певица заключит брачный договор с молодым избранником.

Мадонна с бойфрендом / © instagram.com/madonna

"Конечно, она заключает брачный контракт. Аким не имеет с этим ничего против – он уже согласился на всевозможные условия конфиденциальности с момента начала их отношений, поэтому никакого конфликта здесь нет", - заверил инсайдер.

За плечами у Мадонны есть два брака. Впервые артистка пошла под венец в 1985 году. Мужем звезды стал актер Шон Пенн, с которым она прожила четыре года в браке. Во второй раз исполнительница вышла замуж за режиссера Гая Гичи. Этот брак длился восемь лет.

Реклама

Напомним, недавно стало известно, что участница "Холостяка-13" Татьяна Мелехова выходит замуж. Она показала, как возлюбленный с размахом сделал предложение ей в Одессе.