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67-летняя Оксана Билозир похвасталась похудевшей фигурой и раскрыла секрет стройности
Исполнитель призналась, что ей помогает держать свое тело в форме.
Украинская певица Оксана Билозир продемонстрировала похудевшую фигуру и раскрыла свой секрет стройности.
Исполнительница в разговоре с журналисткой ТСН.ua Анной Севастьяновой говорит, что сейчас у нее хорошая форма. По словам 67-летней певицы, она уже более чем полтора года соблюдает диету. В частности, звезда мало ест и отказывается от ужина. Больше пищи знаменитость позволяет себе именно утром во время завтрака. Оксана Билозир говорит, что ест обязательно понемногу и отказывается от каких-либо перекусов.
Исполнительница не стала раскрывать, сколько килограммов ей удалось скинуть на такой диете. Впрочем, звезда убеждает, что похудела ровно настолько, насколько ей было достаточно, чтобы иметь хорошую форму.
"Сейчас в хорошей форме. Я давно на диете, уже более чем полтора года. Удалось скинуть ровно столько, чтобы выглядеть хорошо. Главный секрет - мало есть. Я просто не ужинаю. Завтракаю много, утром наслаждаюсь едой, потому что она по-особому пахнет, вкусно, потому что ты долго не ела. перекусы тоже нельзя делать. Надо дождаться до того момента, когда ты хочешь есть – надо есть потихоньку. Будешь есть понемногу – много не съешь", - отметила артистка.
Напомним, недавно юморист Владимир Жогло шокировал своим методом похудения. Шоумен раскрыл, что ему помогло сбросить 54 кило за полгода.