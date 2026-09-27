67-летняя сестра Софии Ротару на свежем фото очаровала красотой и растрогала важным заявлением

Аурика Ротару

Реклама

Сестра украинской певицы Софии Ротару — Аурика Ротару — очаровала своей красотой.

67-летняя артистка поделилась свежим фото в Instagram. На снимке исполнительница позировала в черно-красном вечернем платье. При этом белые волосы она распустила, а образ дополнила ярким макияжем. Аурика Ротару откровенно поразмышляла о возрасте. Артистка говорит, что с годами женщины не теряют красоты. Они приобретают опыт, новые счастливые моменты и воспоминания, иногда слезы, но и они вносят всю лепту. По словам певицы, красота для нее — это не внешность. Артистка считает, что это счастье, улыбка и чувство любви.

Реклама

«С годами женщина не теряет своей красоты. Ведь каждый прожитый год — это опыт, воспоминания, счастливые мгновения, а иногда слезы, делающие нас сильнее. С годами понимаешь, что настоящая красота — не в идеальной внешности, а в светящихся от счастья глазах, в искренней улыбке и в любви, которую ты даришь другим», — делится артистка.

Реклама

Аурика Ротару

В заключение Аурика Ротару сделала важное заявление. Исполнительница обратилась к женщинам и призвала не бояться взрослеть. По словам знаменитости, у молодости, красоты и женственности нет возраста. Главное, это заботиться о себе и наслаждаться моментом.

«Девочки, женщины, не бойтесь взрослеть! Не считайте морщинки, а считайте счастливые моменты. Любите себя, одевайте красивые платья, влюбляйтесь, мечтайте и никогда не забывайте о себе. Ибо возраст — это только цифры. А у женственности, красоты и молодости души нет возраста», — подытожила певица.

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая очаровала красотой на архивном фото. Знаменитость сравнили со звездой Голливуда Брук Шилдс.

Новости партнеров