67-летняя Светлана Билоножко рассекретила, как поддерживает красоту и какие продукты категорически не употребляет

Светлана Билоножко

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Вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко - певица Светлана Билоножко - рассказала о своих главных секретах ухода.

Жена легендарного исполнителя делится, что ее красота - это результат ежедневного труда над собой. В частности, 67-летняя Светлана заботится о своем рационе и полностью исключает из него вредную пищу и не переедает. Кроме того, улучшает свое состояние с помощью массажей и упражнений на свежем воздухе.

"Это большой труд над собой. Лишнее не съешь. Никакого алкоголя даже на большие праздники. Правда, можно подержать в руках бокал, чтобы не подумали о тебе совсем никак. Никаких сигарет, словом - многого нет. И тогда природа благодарит. Также прибегаю к различным процедурам для лица и тела, массажам, дома есть все необходимые орудия для работы над собой. А порой можно просто выйти на улицу и возле дерева делать различные упражнения. Важно и время тратить с умом, правильно его распределять. Я каждый вечер пишу распорядок на следующий день. Так жила и продолжаю", - делится жена артиста в интервью "Апострофу".

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Светлана Билоножко / © скриншот с видео

Иметь еще лучший вид Билоножко пытается и благодаря активному образу жизни. Вдова признается, что врачи посоветовали ей найти занятие, которое бы способствовало физическим нагрузкам. Поэтому Светлана решила заботиться об огороде.

"Один врач мне сказал: "Хотите хорошо выглядеть? Ищите физическую работу". И я с удовольствием ее выполняю. В этом году я еще и огурчики, и помидорчики посадила по несколько рядков, пусть будет", - отметила Светлана.

Напомним, недавно певица Елена Тополя честно призналась, делала ли она пластику груди и как на это повлиял серьезный диагноз.