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67-летняя звезда "Лісапетного батальйона" уколола ботокс и шокировала последствиями: "Неудачно все вышло"
Наталья Фалион решила поэкспериментировать с внешним видом, но результат был не тот, которого она ждала.
Солистка группы «Лісапетний батальйон» Наталья Фалион, которая ранее раскрыла размер своей пенсии, уколола ботокс и шокировала последствиями, с которыми столкнулась.
Исполнительница решила полтора года назад поэкспериментировать с внешним видом. Артистка тогда решилась уколоть ботокс, чтобы омолодиться. Правда, Наталья Фалион получила не тот результат, которого ждала. В интервью Oboz.ua артистка признается, что выглядела неудачно, что даже испугалась. У нее опустилось веко, один глаз не открывался. После этого Фалион решила отказаться от уколов ботокса.
Певица добавляет, что поддерживает молодой вид с помощью уходовой косметики. Правда, по ее словам, она часто о ней забывает. Ее хороший внешний вид — это все генетика.
«Удивляюсь, когда говорят, что хорошо выгляжу. Но, если так, то, наверное, все-таки генетика. Потому что бывает, куплю хороший крем, а потом стоит себе на полке — забываю о нем. Однажды решила попробовать ботокс. Это было примерно полтора года назад. И больше не хочу. У меня настолько неудачно все получилось, что даже испугалась: веко опустилось, один глаз почти не открывался — чуть не ослепла. После этого сказала себе: никогда больше», — поделилась 67-летняя артистка.
Напомним, недавно нотариус Кристина Горняк впервые уколола ботокс. Блогерша показывала, как выглядело ее лицо сразу после процедуры.