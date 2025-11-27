67-летняя звезда "Лисапетного батальона" Фалион после потери мужей высказалась о новой любви

Наталья Фалион

Солистка группы «Лисапетный батальон» Наталья Фалион, которая ранее рассекретила заработки коллектива, откровенно рассказала о своих намерениях в личной жизни.

Артистка рассказала, что потеря двух мужей в жизни и опыт любви кардинально изменили ее отношение к новым отношениям. В интервью YouTube-проекту ТСН «Наодинці» Фалион певица напомнила, что прожила 40 лет в несчастливом браке, а затем имела три года по-настоящему сказочных отношений с мужчиной, который впоследствии умер. Именно этот контраст и стал для нее решающим. Певица говорит, что больше не верит в возможность найти любовь, которая будет лучше той, что она уже пережила.

«Нет, я не верю. Я имела очень плохой опыт и имела самый лучший. А лучшего, считаю, быть не может. Я получила все то, что хотела бы. А середина мне не нужна. Мне нужна высшая ступень. А высшей уже не будет», — растрогала Наталья в разговоре с Анной Севастьяновой.

Наталья Фалион

Фалион с теплом вспомнила своего покойного избранника Сергея, который был для нее образцом заботы, нежности и внимания после потери своего первого мужа. Именно поэтому она не хочет соглашаться ни на что меньшее. По словам исполнительницы, те три года счастья остались в ее памяти настолько светлым периодом, что она просто не чувствует потребности повторять этот опыт.

«Никто мне уже три тысячи роз не подарит, никто не будет на пальчиках ходить пока я сплю и уже готовится завтрак, никто не будет бежать в ресторан искать супчик, чтобы я в гримерке колбасу ту не ела. А я иначе не хочу. Я имела три года счастья и мне этого достаточно на все те годы, которые мне Бог подарит», — добавила звезда.

