67-летняя звезда "Лисапетного батальона" раскрыла размер своей пенсии и какие гонорары получает группа

Наталья Фаллион

Реклама

Солистка группы «Лисапетный батальон» Наталья Фалион, которая недавно вспомнила первые заработки, раскрыла размер своей пенсии и призналась, какие гонорары получает группа.

Артистка с 2013 года гастролирует с коллективом. Музыканты не только дают концерты, но выступают на корпоративах. Наталья Фаллион в интервью Oboz.ua признается, что как для звезд шоу-бизнеса, то у них довольно небольшие гонорары, но как для сельского самодеятельного коллектива, то они зарабатывают приличные средства. Певица вообще говорит, что никогда не гналась за большими деньгами. Вообще, она из тех, кто предпочитает больше работать. Кстати, часть заработанных средств «Лисапетный батальон» переводит на нужды ВСУ.

«Скажу так: для больших звезд шоу-бизнеса наш гонорар, пожалуй, казался бы смешным. А для обычного сельского самодеятельного коллектива — наоборот, очень хорошим. Мы никогда не ставили заоблачные цены. Возможно, я даже немного недооцениваю наш труд. Но таков характер: всегда хотела зарабатывать не высокими гонорарами, а тем, что много выступаем», — признается исполнительница.

Реклама

Наталья Фаллион зарабатывает не только корпоративами и концертами. Исполнительница говорит, что у нее достаточно приличная пенсия, а именно девять с половиной тысяч гривен. Кроме того, у нее есть доход с земельных паев, которые она сдает в аренду.

«Я всегда говорю: если когда-нибудь перестану петь, то смогу прожить на пенсию. Я всю жизнь официально работала, поэтому ее размер озвучиваю гордо — десять с половиной тысяч гривен. Кроме того, у меня есть шесть земельных паев, которые сдаю в аренду. Это тоже доход», — добавила певица.

Напомним, что недавно продюсер Владимир Бебешко удивил размером своей пенсии. Знаменитость также призналась, на какие деньги живет за границей.

Новости партнеров