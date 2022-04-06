68-летний Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом и показал крошечного сына

68-летний Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом и показал крошечного сына

Малыш появился на свет в Израиле.

Фронтмен российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом.

Жена 68-летнего певца, 37-летняя журналистка родом из Киева Эйнат Кляйн родила ему сына. Для Макаревича это уже четвертый ребенок, для Кляйн – первенец.

Радостное известие подтвердили на официальной странице группы "Машина времени" в Facebook. Также музыкант поделился первым снимком с любимой и их новорожденным сыном:

"Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7:50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные - 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребенка: Макаревич-младший - тезка одного из братьев Коэнов! От всех поклонников "Машины Времени" желаем новорожденному счастья и мирного неба над головой!", — говорится в сообщении.

Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный. Машина Времени Среда, 6 апреля 2022 г.

Отметим, что у Макаревича трое детей от предыдущих отношений: внебрачная дочь Дана, проживающая вместе со своим мужем в Филадельфии. Также певец имеет сына Ивана, родившегося в 1987 году в браке с Аллой Голубкиной. В 2000 году у исполнителя родилась дочь Анна.

Отметим, что с начала войны Андрей Макаревич активно поддерживает Украину и осуждает действия российского президента Путина.

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