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68-летняя актриса Нина Набока удивила, почему живет со студентом под одной крышей
Артистка объяснила, как это произошло.
Звезда “Наталки Полтавки”, актриса Нина Набока, которая недавно шокировала подробностями смерти третьего мужа, удивила, почему живет под одной крышей со студентом.
Артистка поселилась в “гостинке”, ведь квартиры отдала детям. Впрочем, Нина Петровна в интервью Алине Доротюк признается, что самой жить ей не комфортно. Сначала компанию актрисе составляли племянники. Когда те уехали, артистка разрешала своим ученикам поселяться с ней.
“Я не даю себе одной жить. У меня жили ученики, когда племянники ушли от меня. Потом ученица с ребенком жила, потому что ей было негде, она была не из Киева, а здесь нужно было работать”, — признается актриса.
Сейчас Нина Набока живет со студентом. Юноша сам родом из Днепра, а актриса готовила его к поступлению в театральный вуз. В конце концов он так и остался жить с артисткой. Дело в том, что в учебном заведении закрыты общежития, ведь там нет бомбоубежища. Актриса позволила юноше и дальше жить у нее.
“Сейчас живет студент, которого мы подготовили и он поступил. А потом приходит с чемоданчиком и говорит: “Нина Петровна, я к вам“. Он у меня жил, потому что он из Днепра, пока я его готовила. Мне его жалко стало, потому что у него отец инвалид. А в театральной студии общежития нет, его закрыли, ведь нет бомбоубежища”,— объяснила артистка.
Напомним, недавно Нина Набока удивила, что хотела присоединиться к службе и даже ходила в военкомат. Однако актрисе отказали. Артистка объяснила, почему так.