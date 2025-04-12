68-летняя актриса Нина Набока удивила, почему живет со студентом под одной крышей

Нина Набока / © скриншот с видео

Реклама

Звезда “Наталки Полтавки”, актриса Нина Набока, которая недавно шокировала подробностями смерти третьего мужа, удивила, почему живет под одной крышей со студентом.

Артистка поселилась в “гостинке”, ведь квартиры отдала детям. Впрочем, Нина Петровна в интервью Алине Доротюк признается, что самой жить ей не комфортно. Сначала компанию актрисе составляли племянники. Когда те уехали, артистка разрешала своим ученикам поселяться с ней.

“Я не даю себе одной жить. У меня жили ученики, когда племянники ушли от меня. Потом ученица с ребенком жила, потому что ей было негде, она была не из Киева, а здесь нужно было работать”, — признается актриса.

Реклама

Нина Набока

Сейчас Нина Набока живет со студентом. Юноша сам родом из Днепра, а актриса готовила его к поступлению в театральный вуз. В конце концов он так и остался жить с артисткой. Дело в том, что в учебном заведении закрыты общежития, ведь там нет бомбоубежища. Актриса позволила юноше и дальше жить у нее.

“Сейчас живет студент, которого мы подготовили и он поступил. А потом приходит с чемоданчиком и говорит: “Нина Петровна, я к вам“. Он у меня жил, потому что он из Днепра, пока я его готовила. Мне его жалко стало, потому что у него отец инвалид. А в театральной студии общежития нет, его закрыли, ведь нет бомбоубежища”,— объяснила артистка.

Напомним, недавно Нина Набока удивила, что хотела присоединиться к службе и даже ходила в военкомат. Однако актрисе отказали. Артистка объяснила, почему так.