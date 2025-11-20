68-летняя народная артистка Билозир на фоне слухов о третьем браке раскрыла всю правду

Оксана Билозир

Реклама

Украинская певица Оксана Билозир неожиданно узнала, что ее якобы в третий раз «выдают замуж».

Так, во время презентации нового трека «Невчасна любов» ведущие M1 Music решили поздравить артистку со свадьбой — и этим буквально сбили ее с толку. Услышав «новость», Билозир искренне засмеялась и сразу заверила, что никакой свадьбы не было и не планируется.

«Ой, слушайте, вы накаркаете, что же вы со всех сторон… Мне вчера рассказывали, что меня уже без моего участия женили», — пошутила артистка.

Реклама

Оксана Билозир / © facebook.com/oksana.bilozir

Ведущая Валерия Товстолес подчеркнула, что эта информация распространяется в Сети, а ее коллега Андрей Черновол предположил, что слухи могут возникать из-за того, что певице часто приходится быть рядом с влиятельными мужчинами. На что Билозир хитро ответила: «Подождите, вы еще не видели». И этим намекнула, что ее жизнь полна сюрпризов.

Отметим, Оксана Билозир была замужем дважды. Первым мужем был легендарный композитор Игорь Билозир, от которого певица имеет сына Андрея. Второй брак — с музыкантом Романом Недзельским, который продлился более 30 лет и завершился разводом в 2022 году.

Напомним, недавно юмористка Лера Мандзюк впервые за долгое время высказалась о своем бойфренде и чем он занимается.