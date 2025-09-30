- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 437
- Время на прочтение
- 1 мин
68-летняя Нина Набока удивила методом похудения без диет: "Сбросила 45 килограмм"
Артистка призналась, что ей помогает избавляться от веса.
Звезда "Наталки Полтавки", актриса Нина Набока, которая ранее показала свою дачу под Киевом, удивила методом похудения.
Артистка следит за внешним видом. Знаменитость не придерживается диет, зато худеет с помощью интервального питания. Звезда ест дважды в день - в 11, а затем ближе к вечеру - 16-17. Кроме того, 68-летняя Нина Набока ведет активный образ жизни, а особенно сейчас, когда находится на даче.
"Кофе пью, потом огород. Перекусить обязательно, но не сразу. Это где-то в 10-11 часов. А тогда в 16-17 поесть и заканчивать. Я немного похудела на интервальном голодании. В 11 я ем, а потом в 16-17 - последний раз. Ужин - нет. А это попала на дачу, то бывают срывы", - говорит знаменитость на проекте "Главная роль".
Нина Набока открыла для себя интервальное питание еще в молодости. Когда знаменитость родила дочь, то сильно поправилась. Актриса начала придерживаться интервального питания и в итоге похудела на 45 килограмм.
"Когда я родила Одарку, я поправилась. У меня еще в молодости был опыт с интервальным голоданием. Я сбросила 45 килограммов, потому что я актриса и надо, потому что от этого никуда не денешься", - говорит знаменитость.
Напомним, ранее Нина Набока рассказывала, как жила под одной крышей со студентом. Артистка объяснила, почему это произошло.