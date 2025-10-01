- Дата публикации
68-летняя Оксана Билоножко раскрыла самые главные секреты ухода за собой
Артистка отметила, что самодисциплина важнее профессиональных процедур.
Вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко — певица Светлана Билоножко — поделилась собственными принципами, которые помогают ей оставаться в форме и хорошо выглядеть.
Певица призналась, что обращается к косметологу, однако главным фактором считает дисциплину и контроль питания. В интервью на YouTube-канале "Суспільне Культура" знаменитость отметила, что не разделяет позицию женщин, которые не уделяют особого внимания своей внешности.
"Я думаю, что женщина, при желании и возможностях, должна выглядеть лучше. Природа — это хорошо, но с возрастом мы теряем привлекательность. Если можно себе помочь, то почему нет", — сказала Билоножко.
По ее словам, важную роль играет питание. Она сознательно уменьшила свой рацион в пять раз и старается не ужинать позже пяти часов.
"Я увидела, что это работает. Пить воду, меньше есть, не переедать — и результат заметен", — поделилась певица.
Билоножко добавила, что косметологические процедуры сочетает с постоянными советами специалистов и не прибегает к чрезмерным манипуляциям. По ее убеждению, хороший вид прежде всего зависит не от процедур, а от ежедневной дисциплины.
