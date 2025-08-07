68-летняя Оксана Билозир неожиданно заявила о желании снова возглавить Минкульт

Оксана Билозир / © instagram.com/oksana_bilozir

Народная артистка Украины Оксана Билозир высказалась о новой временной руководительнице Министерства культуры и вспомнила свой опыт на должности.

10 дней назад правительство Украины назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций на период трансформации министерства. Оксана Билозир, которая и сама в свое время занимала этот пост, впервые прокомментировала изменения в Минкульте. Артистка убеждена, что Татьяна не задержится на этом посту. Что же касается советов министру, хоть и временному, то певица их давать не планирует.

"Никаких советов я ей давать не буду. У каждого свой путь. Только желаю ей сделать много хороших дел, пока у нее есть этот уникальный момент. Я думаю, она на этом посту не надолго. Она же просто исполняющая обязанности министра, то есть официально министр еще не назначен", — сказала Билозир в разговоре с ТСН.ua за кулисами "Музичної платформи".

Оксана Билозир, Татьяна Бережная

Более неожиданным заявлением из уст Билозир была информация о том, что она не прочь снова вернуться в кресло министра. Напомним, 20 лет назад она уже имела такой опыт при каденции президента Виктора Ющенко. По словам артистки, в свое время на должности министра она проработала всего семь месяцев и на то была серьезная причина.

"Я бы с удовольствием вернулась, потому что я знаю, что делать на этой должности, в этой системе. Это часть моей истории. Но, поверьте, ко мне точно не обратятся. Я — не член их команды и близко — ни по духу, ни по мировоззрению. Я — украиноцентрична и не спела ни одной русскоязычной песни за всю свою творческую жизнь, а я на сцене уже больше 45 лет. А по поводу такого короткого срока работы на этой должности, то вы сами знаете, почему так случилось. Меня же отравили, я была при смерти. И еще потом три года была на инвалидности. На тот момент я это скрывала, потому что мне нужно было выжить. Я же боролась за жизнь, которой меня хотели лишить. А если бы все было в порядке, поверьте, я бы еще долго была министром культуры", — сказала Билозир в комментарии ТСН.ua.

Ранее Билозир рассказывала, что до сих пор не общается с бывшим мужем.






