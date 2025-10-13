68-летняя Светлана Билоножко откровенно заговорила о новых отношениях: "Потеряла голову"

Светлана Билоножко

Народная артистка Украины Светлана Билоножко, которая ранее раскрыла секреты ухода за собой, откровенно заговорила о новых отношениях.

Певица и не одно десятилетие прожила в браке с мужем, исполнителем Виталием Билоножко, которого, к сожалению, не стало в январе 2024 года. Светлана Билоножко признается, что не собирается снова строить личную жизнь. Исполнительница в интервью Наталье Влащенко говорит, что ей для этого "надо потерять голову". А пока она не представляет себя рядом с другим человеком.

"Это я должна потерять голову, а у меня пока такого ощущения нет, чтобы я потеряла голову. Пока я не представляю этого", - откровенно призналась артистка.

Светлана Билоножко / © скриншот с видео

Светлана Билоножко также говорит, что ее покойный муж был идеалом. Он прекрасно к ней относился и был ее опорой, поддержкой и проводником. Поэтому, артистка пока что не представляет, что сможет его кем-то заменить.

"Виталий был идеалом во всех смыслах, за что ни возьмись. Он был как и учитель мой, он всегда перед сценой: "Спину ровнее! Грудь вперед, голову выше и пошла, с любовью к людям!". И правильно, только так это должно быть. И поэтому я пока не вижу перед собой абсолютно никого", - подытожила артистка.

