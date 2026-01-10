ТСН в социальных сетях

Гламур
274
1 мин

68-летнюю звезду фильма "Один дома" оштрафовали из-за вызова проститутки

Актер хотел воспользоваться услугами эскорта, однако вмешались полицейские.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Дэниел Стерн

Дэниел Стерн / © Associated Press

Звезду фильма "Один дома", американского актера и юмориста Дэниела Стерна оштрафовали из-за вызова проститутки.

Инцидент случился еще 10 декабря, однако лишь сейчас об этом стало известно общественности. Как сообщает TMZ, 68-летнего Дэниела Стерна арестовали полицейские в одном из отелей Камарилло, штат Калифорния.

Актер попал в поле зрения правоохранителей из-за попытки воспользоваться услугами эскорта. Артисту предъявили обвинение в привлечении к проституции. Наконец, Дэниела Стерна не стали доставлять в полицейский участок. Вместо этого актер отделался лишь штрафом.

Дэниел Стерн / © Associated Press

Дэниел Стерн / © Associated Press

Отметим, Дэниел Стерн получил широкую известность благодаря роли бандита Марва в двух частях комедийного фильма "Один дома". Сейчас он отставил актерскую карьеру на задний план. Артист начал заниматься бронзовой скульптурой и выращивает мандарины на семейном ранчо в Калифорнии.

274
