69-летний Владимир Бебешко перенес инсульт и раскрыл, где сейчас находится: "Не мог ходить, говорить"

Владимир Бебешко / © facebook.com/bebesko

Реклама

Известный украинский продюсер Владимир Бебешко признался, что пережил инсульт.

В последние годы знаменитость исчез из радаров шоу-бизнеса. Однако в интервью Славе Демину 69-летний Бебешко вышел на связь и раскрыл, где находится и что с ним произошло. Оказывается, уже три года продюсер живет в Варшаве, Польша. Его выезд из Украины был обусловлен серьезными проблемами со здоровьем.

«Я сейчас живу в Варшаве, в Польше, уже три года, потому что я, честно говоря, заболел. Я бы не уехал из Украины, но так случилось, что меня так ударило, и я должен быть в Польше», — признался продюсер.

Реклама

Владимир Бебешко / © facebook.com/bebesko

В Польшу Владимиру Бебешко пришлось уехать, чтобы восстанавливаться после пережитого инсульта, который случлся на фоне войны три года назад. В настоящее время продюсер проходит реабилитацию. Раньше он не мог ходить, говорить, а сейчас постепенно восстанавливается. Сколько времени нужно на реабилитацию, Владимир Бебешко точно не знает, однако надеется, что вскоре ему станет еще лучше.

«Инсульт, и все. Ударило сильно, я не ходил, не говорил, но сейчас я хожу, музыку пишу, надеюсь, что будет еще лучше. Я по три часа хожу в лесу, хожу с палочками, физкультурой занимаюсь и так далее. Надо время! Реабилитация длится уже три года, а еще сколько — никто не знает», — поделился продюсер.

Напомним, недавно певица Камалия жаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка оказалась в больнице и показалась под капельницами.

Новости партнеров