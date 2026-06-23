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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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69-летний Владимир Бебешко перенес инсульт и раскрыл, где сейчас находится: "Не мог ходить, говорить"

На здоровье продюсера оказала серьезное влияние война.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Владимир Бебешко

Владимир Бебешко / © facebook.com/bebesko

Известный украинский продюсер Владимир Бебешко признался, что пережил инсульт.

В последние годы знаменитость исчез из радаров шоу-бизнеса. Однако в интервью Славе Демину 69-летний Бебешко вышел на связь и раскрыл, где находится и что с ним произошло. Оказывается, уже три года продюсер живет в Варшаве, Польша. Его выезд из Украины был обусловлен серьезными проблемами со здоровьем.

«Я сейчас живу в Варшаве, в Польше, уже три года, потому что я, честно говоря, заболел. Я бы не уехал из Украины, но так случилось, что меня так ударило, и я должен быть в Польше», — признался продюсер.

Владимир Бебешко / © facebook.com/bebesko

Владимир Бебешко / © facebook.com/bebesko

В Польшу Владимиру Бебешко пришлось уехать, чтобы восстанавливаться после пережитого инсульта, который случлся на фоне войны три года назад. В настоящее время продюсер проходит реабилитацию. Раньше он не мог ходить, говорить, а сейчас постепенно восстанавливается. Сколько времени нужно на реабилитацию, Владимир Бебешко точно не знает, однако надеется, что вскоре ему станет еще лучше.

«Инсульт, и все. Ударило сильно, я не ходил, не говорил, но сейчас я хожу, музыку пишу, надеюсь, что будет еще лучше. Я по три часа хожу в лесу, хожу с палочками, физкультурой занимаюсь и так далее. Надо время! Реабилитация длится уже три года, а еще сколько — никто не знает», — поделился продюсер.

Напомним, недавно певица Камалия жаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка оказалась в больнице и показалась под капельницами.

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Дата публикации
Количество просмотров
706
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