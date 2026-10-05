69-летняя Людмила Смородина рассекретила свои отношения и почему после помолвки отказывается выйти замуж

Людмила Смородина

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Украинская актриса Людмила Смородина рассекретила свои новые отношения и удивила, почему после помолвки отказывается выходить замуж.

Народная артистка Украины уже более 10 лет находится в статусе невесты. Однако она не выходит замуж официально. Людмила Смородина в интервью Алина Доротюк признается, что не собирается вступать в брак. Знаменитость уверяет, что ей так комфортно и все ее вполне устраивает. Также 69-летняя актриса говорит, что ей необходимо собственное пространство. Так что с возлюбленным она живет отдельно, но встречается.

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«Я в отношениях. Предложение уже давно было. 10 лет назад! Я никогда не дойду до официального брака, я не хочу, мне это уже не нужно. Мне очень удобно самой, я это ощутила. Мне мужчина мешает, поэтому мы так… Отдельно и видимся», — делится артистка.

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Людмила Смородина

Людмила Смородина также добавила, что отношения действительно для нее сейчас не главное. По словам знаменитости, ее интересует не это. Вот что для актрисы сейчас действительно важно, так это пройти эти трудные времена, не потерять рассудок и работу.

«Может, мне уже поздно строить что-нибудь новое. Я потеряла вот этот момент, который я раньше любила: влюбленность, вот это состояние. Сейчас у меня — это выжить в этих обстоятельствах, не потерять рассудок и работу», — поделилась актриса.

Напомним, недавно голливудский актер Майкл Дуглас шокировал, как 40 лет скрывал роман с коллегой. Эти отношения артиста разоблачила его первая жена.

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