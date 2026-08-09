69-летняя Оксана Белозир показала живописное место в Украине, где она черпает вдохновение и наполняется энергией

Оксана Белозир

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69-летняя певица Оксана Белозир показала, где черпает вдохновение и силы, опубликовав фото из живописного Каменного села в Житомирской области.

Народная артистка отправилась туда, чтобы отдохнуть от суеты. Для своего путешествия она выбрала необычный этно-образ. Белозир позировала среди огромных валунов. На ней были обтягивающие джинсы, блуза в цветочек и джинсовый жилет. Особое внимание привлек её жилет, расшитый цветами. Впрочем, больше всего певицу поразила не природа, а атмосфера этого места.

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«Каменное село — место, где хочется остановиться и прислушаться к себе. Особенно меня поразил Камень Божий — огромный валун с отпечатком стопы, с которым связано множество народных преданий. Для кого-то это легенда, для кого-то — особый символ веры. А для меня — ещё одно напоминание о том, как много тайн хранит наша земля», — поделилась артистка.

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Оксана Белозир / © instagram.com/oksana_bilozir

Оксана Белозир / © instagram.com/oksana_bilozir

Во время поездки Белозир вместе со своими спутниками молилась за Украину и её защитников, вспоминала родных и близких. Она также рассказала, что в этой особой атмосфере они говорили о будущем, мечтали и просто наслаждались тишиной.

«Мы молились за Украину, за наших защитников, за родных и близких, говорили о будущем, мечтали и просто позволили себе побыть в тишине», — написала Оксана.

Каменное село — уникальный природный памятник в Житомирской области, известный большими гранитными валунами и многочисленными легендами, связанными с ними. Среди местных святынь особое место занимает так называемый Камень Божий — валун с углублением, напоминающим отпечаток человеческой стопы. Именно эта атмосфера тишины, природы и народных преданий стала для Оксаны Белозир поводом остановиться, помолиться и набраться новых сил.

Оксана Белозир / © instagram.com/oksana_bilozir

Напомним, недавно Ирина Билык раскрыла, где в Украине находится её место силы и куда она хочет возить своего младшего сына Табриза.

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