7-летнего сына Стаса Пьехи, которого жестоко избила соседка, выписали из больницы

Мальчик получил многочисленные травмы в результате нападения женщины.

Сына российского певца Стаса Пьехи и модели Натальи Горчаковой, которого жестоко избила соседка, выписали из больницы.

Об этом возлюбленная певца сообщила на своей странице в Instagram. Она отметила, что Петр, у которого диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы бедра и груди, будеть продолжать лечение дома: "Петю перевели на амбулаторное лечение".

Также Наталья добавила, что в Рощино, где произошел неприятный инцидент, семья пока не вернется.

"После произошедшего, соседство уже не кажется таким безопасным и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес. А пока — домой, в привычную спокойную обстановку, восстанавливаться и набираться сил. Боюсь, они нам еще ой как понадобятся", — добавила избранница Стаса.

instagram.com/wolfieha

Заметим, муж обидчицы сына Пьехи выгнал ее из дома. Владислав Безбородов назвал женщину "истеричкой".

Напомним, что Стас Пьеха выступал в оккупированном Россией Крыму и из-за незаконного пересечения границы, а также публичного оправдания российской агрессии на востоке Украины, был внесен в "Чистилище" сайта "Миротворец".

В октябре в 2017 году Стас Пьеха с компанией коллег устроил гастроли оккупированным Донбассом. Выступления состоялись в Луганске и Донецке.

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