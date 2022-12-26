7-летний сын Анны Саливанчук застрял в лифте: "Ребенок испугался"

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, как в их семье неприятно началось утро.

В частности, знаменитость с сыновьями решила поехать на запад Украины, чтобы встретить праздники. Актриса, чтобы быстренько добраться до гор, планировала выехать как можно раньше из Киева. Однако произошел неприятный инцидент, сын Анны – Глеб – застрял в лифте, потому что в многоквартирном доме, где живет Саливанчук, выключили свет.

"Утро началось нехорошим. Хотели выехать как можно раньше, потому что дорога длинная к горам, но Глеб застрял в лифте. Мы ждем аварийку. Ребенок, если честно, немного испугался. Ох, этот свет…", — возмутилась Анна.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В общем, приехали спасатели и достали из лифта 7-летнего Глеба. Однако мальчик таки испугался. Анна сразу бросилась его успокаивать.

Сын Анны Саливанчук застрял в лифте / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук вместе с сыновьями поздравляла поклонников с грядущими праздниками. Для этого актриса с детьми надела патриотический наряд и записала милое видео возле новогодней елки.

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