7-летняя дочь Дмитрия Ступки стала актрисой в США и снимается в проекте от Netflix

Дочь украинского актера Дмитрия Ступки и ведущей Полины Логуновой в США начала строить актерскую карьеру.

Об этом Логунова сообщила в своем Instagram. Ведущая призналась, что ее 7-летняя дочь стала актрисой и уже получила первую роль в проекте от Netflix. По словам бывшей жены Дмитрия Ступки, она всегда верила в Богдану и никогда не опускала руки, даже когда ей говорили, что ничего не получится. Логунова продолжала заниматься с дочерью и вкладывать средства в ее развитие. В конце концов это дало результаты.

"Сколько было вложено, сколько вкладывается, сколько впереди! Когда мне говорили: "Это глупости", "это нереально", "не трать на это время" — я сократила все расходы, приемы своей еды, покупок себе чего-либо, чтобы настал этот день! Богдана снимается для Netflix", — поделилась ведущая.

Полина Логунова с дочерью от Дмитрия Ступки / Фото: instagram.com/polinalogunova

Отметим, у Дмитрия Ступки есть дочь от ведущей Полины Логуновой. Супруги прожили в браке с 2016-го по 2022 год. Пара распалась после переезда в США. Сейчас они и дальше проживают в Америке, но уже отдельно. Кстати, Дмитрий неоднократно сталкивался с критикой из-за того, что во время войны в его родной стране находится за границей. Недавно актер объяснил, почему не возвращается в Украину.

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