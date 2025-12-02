7-летняя дочь Лилии Ребрик публично пристыдила ее за поцелуи в фильме с Горбуновым

Лилия Ребрик с дочкой — слева, Лилия Ребрик и Юрий Горбунов — справа

Реклама

Дочь украинской актрисы и ведущей Лилии Ребрик публично пристыдила маму за поцелуи в фильме с продюсером Юрием Горбуновым.

Артисты вместе сыграли в ленте "Потяг до Різдва". Оказывается, на экранах они будут демонстрировать страсть со сценами в постели и страстными поцелуями. Более того, некоторые кадры даже вошли в трейлер.

Ведущая проекта "Ранок у великому місті" поинтересовалась у Лилии Ребрик, как ее муж, танцор Андрей Дикий, реагирует на такие сцены. Но неожиданно свою реакцию раскрыла 7-летняя дочь супругов. Полина в шутку пристыдила маму. Девочка отрезала, что не ожидала такого. По мнению Полины, мама может целоваться только с папой.

Реклама

Лилия Ребрик и Юрий Горбунов в фильме "Потяг до Різдва" / © скриншот с видео

"Я не ожидала такого. Я думала, что мама только с папой делает такое. А с Горбуновым чего целуешься в кадре?" - в шутку пристыдила актрису средняя дочь.

Напомним, сейчас Лилия Ребрик строит дом под Киевом. Недавно ведущая провела экскурсию жильем и показала, на каком этапе сейчас ремонт.