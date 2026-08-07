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70-килограммовый торт свыше метра и предложение-сюрприз: кто стал вторым тренером "Голоса країни-14"
К тренерскому составу нового сезона присоединилась известная украинская певица.
Осенью на телеканале «1+1 Украина» состоится премьера 14-го сезона популярного музыкального проекта «Голос країни«.
Первой наставницей шоу стала Тина Кароль, а теперь канал рассекретил имя второго тренера — им стала Наталья Могилевская.
Для артистки это будет дебют во взрослой версии «Голоса країни». В то же время опыт работы с участниками шоу уже имеет: раньше Могилевская была тренером «Голос. Діти» во втором и четвертом сезонах.
Приглашение занять тренерское кресло Наталья получила довольно необычным способом. В канун своего дня рождения, которое она отпраздновала 2 августа, певица получила от «1+1 Украина» огромный праздничный торт. Кондитерское изделие повторяло главный символ «Голоса країни» — руку с микрофоном.
Размеры сладкого сюрприза впечатляют: торт достигал 1 метра 35 сантиметров в высоту и весил около 70 килограммов. Над его созданием в течение четырех суток работали шесть кондитеров. Для изготовления использовали 24 килограмма шоколада, клубнику, кокос и крем.
Появление такого подарка стало для Могилевской неожиданностью и вызвало у нее сильные эмоции. Теперь артистка готовится искать не только вокально сильных участников, но и будущих артистов со своими ценностями.
«Я буду искать не только голос, я буду искать открытое сердце. Я всегда полагала, что артист должен быть лидером и примером. То есть, я буду искать и голос, и настоящее внутреннее сияние», — поделилась Могилевская.
У Наталии Могилевской многолетний опыт в музыкальной индустрии и работе с молодыми исполнителями. Певица не только выпускала свои хиты, но и помогала артистам развивать индивидуальный стиль и находить свое звучание.
В скором времени «1+1 Украина» объявит имена еще двух тренеров нового сезона. Вместе с Тиной Кароль и Наталией Могилевской они будут искать «голос нашего времени». Ведущими проекта традиционно остаются Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.
Тем временем продолжается кастинг в «Голос країни-14». К участию приглашают вокалистов в возрасте от 16 лет, причем верхнего возрастного предела нет. Анкету можно заполнить на официальном сайте «1+1 Украина». Кастинг продлится до 31 августа включительно, а премьера нового сезона состоится уже этой осенью.