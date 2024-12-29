70-летний Зибров признался, где его единственный родной брат и какие отношения между ними

Украинский певец Павел Зибров впервые за длительное время заговорил о своем родном брате Владимире.

Как известно, родной человек звезды долгое время работал художественным руководителем Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. По словам Павла Николаевича, его брат очень профессиональный и уважаемый человек. После отставки Владимир пришел работать в Театр песни Павла Зиброва и помогал с организационными вопросами.

"Мой брат Владимир – человек, которого я глубоко уважаю и очень ценю. Он профессиональный музыкант и дирижер. Много лет Владимир работал художественным руководителем Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Когда Владимир ушел в отставку, то присоединился к нашему семейному делу. Целых 25 лет он работал концертным директором Театра песни Павла Зиброва. Владимир помогал абсолютно во всем: организовывал гастроли, решал административные вопросы, всегда поддерживал меня в творческих экспериментах. Он не просто брат, а мой ближайший соратник и верный друг", – рассказал Зибров в интервью kp.ua.

Павел Зибров с братом Владимиром / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Впрочем, во время войны Владимир Зибров прекратил свою карьеру. Как говорит Павел Николаевич, его брат сейчас наслаждается спокойной жизнью и воспитывает восемь внуков. И добавляет, что время от времени они видятся, общаются и могут совещаться.

"Сегодня Владимир живет спокойной и счастливой жизнью. Он многодетный дедушка, у него аж восемь внуков, и это приносит ему огромную радость. Мы до сих пор часто общаемся, ездим в гости друг к другу, советуемся, обмениваемся мыслями. Он всегда готов помочь или подсказать что-нибудь важное. Я всегда знаю, что могу рассчитывать на него в любой ситуации", - добавил артист.

Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук показал редкое фото с мамой и рассекретил, чем она занимается на склоне лет.

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