70-летняя Джейн Сеймур в купальнике ошеломила безупречной фигурой

Артистка наслаждается отдыхом в Таиланде.

Британская актриса Джейн Сеймур порадовала поклонников своим безупречным внешним видом.

В настоящее время 70-летняя звезда наслаждается отдыхом в Таиланде, где сейчас тепло и солнечно. Там знаменитость встретила Новый год, лакомится местными вкусностями, приняла участие в местной забаве и покупала слоненка.

Кроме того, Сеймур охотно принимает солнечные ванны. Так, актриса поделилась с поклонниками снимком, на котором предстает в черном купальнике на пляже. Наряд артистки прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Джейн Сеймур / instagram.com/janeseymour

Как отметили фаны, 70-летняя Джейн выглядит безупречно: "хочу тоже так выглядеть в 70", "вы просто невероятная женщина", "вы так прекрасны что внутри, что снаружи".

Отметим, что многим Джейн Сеймур известна по игре в сериале 90-х "Доктор Квин". Также она сыграла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Живи и дай умереть".

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