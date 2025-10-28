70-летняя звезда Marvel стал отцом в восьмой раз: младшая на 25 лет жена родила ему сына

Келси Грэммер / © Associated Press

Американский актер и юморист Келси Грэммер, который снимался в фильмах от Marvel, стал отцом в восьмой раз.

Об этом звезда Голливуда сообщил на подкасте Pod Meets World, передает People. Так, у 70-летнего актера родился восьмой ребенок. Младшая на 25 лет жена артиста Кейт Уолш снова сделала его отцом. У пары родился сын, которого они назвали Кристофером.

К слову, у Келси Грэммера теперь восемь детей от четырех разных женщин. Впервые актер стал отцом в 1993 году. Жена Дорин Алдераман родила ему дочь Спенсер. От Барри Букнер артист воспитывает внебрачную дочь Кэндэйс. В браке с Камиль Данатаччи Гриммер стал отцом дочери Мэйсон и сына Джуда.

в 2011 году актер женился на Кейт Уолш, которая младше его на 25 лет. У супругов родилось четверо общих детей - дочь Фейт и сыновья Келси, Оден и Кристофер.

