71-летний Иво Бобул рассказал о воспитании юного сына и делил ли он музыкальное наследство

Иво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

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Народный артист Украины Иво Бобул рассказал о воспитании самого младшего сына и остальных своих детей и внуков.

Сейчас Даниилу, который родился в четвертом браке артиста, 20 лет. По словам музыканта, с юношей он общается без границ, которые могли бы возникнуть из-за возраста. Также Бобул заверил, что сын из Украины не выезжал, а продолжает здесь учиться в Институте международных отношений. В дальнейшем Даниил рассматривает возможность политической деятельности.

"Любая тема может обсудиться, которая его интересует. У нас нет такого, что я старший, а он младший. Уважение есть друг к другу. Есть мама и я. У нас нет такого, что "я так сказал". Иногда и хочется сказать, но ведь у него другой взгляд на определенные отрезки жизни. Когда началось полномасштабное вторжение, он сам сказал: "Папа, это моя земля, мой город, я здесь родился", - поделился певец в интервью Rostyslove Production.

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Иво Бобул

В то же время теплое общение Иво поддерживает и с другими детьми - сыном Русланом и дочерью Людмилой, которая родила двух дочерей. К тому же звездный дедушка любит радовать двух внучек подарками.

"Руслан далеко от меня, дочь - в Черновцах. Общаемся. У меня внучки две красивые. Приезжаю к низ с подарками: украшение или деньги", - признается исполнитель.

А вот о наследстве для потомков звезда пока не задумывается. По словам Бобула, вопрос разделения его прав на музыку не вставал в их семье: "Не знаю. В нашей семье об этом меня не спрашивали".

Напомним, недавно певица София Ротару показала свою внучку и публично обратилась к ней.

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