71-летний Михаил Поплавский завершает карьеру певца и ректора

Артист объяснил причину своего решения.

Украинский певец Михаил Поплавский объявил о завершении карьеры певца и ректора.

Так, знаменитость совсем недавно отпраздновал 28 годовщину на посту ректора университета культуры и искусств. В программе "Світське життя" 71-летний артист поделился, что планирует уйти в отставку и передать полномочия молодому специалисту.

"А там быть председателем наблюдательного совета, помогать. У меня моторчик в одном месте не останавливается. Под лежачий камень коньяк не течет, надо двигаться. Но артист должен своевременно уйти со сцены под аплодисменты, а не чтобы его выносили ногами вперед. Всегда должен быть предел и чувство меры", — прокомментировал свое решение знаменитость.

Почему Михаил Поплавский собирается уйти на пенсию

Заметим, Михаил Поплавский работал ректором Киевского национального университета культуры и искусств с 1993 года по 2015-й. По состоянию на 2021-й звезда — президент ВУЗа.

Напомним, ранее Михаил Поплавский прокомментировал скандальный ролик с молодыми студентками. Артист также добавил, что никогда не обижается на шутки о себе и критику.

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