71-летний Поплавский впервые рассказал о своей избраннице: "У нас с ней легкий секс"

71-летний Поплавский впервые рассказал о своей избраннице: "У нас с ней легкий секс"

Артист вместе со своей любимой уже два года.

Украинский артист Михаил Поплавский, который недавно впервые показал своего внука, поделился подробностями своей семейной жизни.

71-летний Поплавский рассказал в программе Новини.LIVE, что сейчас он влюблен. Артист уже два года живет вместе со своей возлюбленной и ведет здоровый образ жизни. Однако, каких-либо подробностей о своей избраннице звезда не стал рассекречивать. Хотя и заметил, что жена у него удивительно красивая.

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Однако, Михаил Михайлович поделился другими интересными подробностями своей жизни. Он признался, что помогает ему быть в форме. По его словам, как можно дольше прожить человеку поможет плавание, юмор, спорт и секс. Особенно он отметил последнее.

"Для мужчин такого возраста как я, должен быть легкий секс, утренний секс. Тогда человек отдыхает и заряжается на целый день", — поделился интимными подробностями артист.

Напомним, не так давно Михаил Поплавский объявил о завершении карьеры певца и ректора и решил уйти на пенсию. Певец сообщил, что хочет отдыхать и заниматься бизнесом.

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