72-летнего Валерия Леонтьева госпитализировали в больницу с коронавирусом

Состояние артиста оценивается как среднетяжелое.

Российского певца Валерия Леонтьева госпитализировали в больницу с коронавирусом.

Как сообщает Telegram канал Mash, 72-летнему артисту стало плохо несколько дней назад. У Валерия были такие симптомы, как слабость, высокая температура и кашель. Сначала артист пытался вылечиться самостоятельно.

Валерий Леонтьев / facebook.com/LeontievValera

Позже исполнитель все же сдал ПЦР-тест, который показал положительный результат.

Сейчас Леонтьев находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

Заметим, в 2017 году Валерий Леонтьев попал в список базы "Миротворец" за выступления на территории оккупированного Крыма. Более того, тогда артист назвал Крым "заповедным уголком России".

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