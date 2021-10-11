72-летнего Валерия Леонтьева госпитализировали в больницу с коронавирусом

Состояние артиста оценивается как среднетяжелое.
Российского певца Валерия Леонтьева госпитализировали в больницу с коронавирусом.
Как сообщает Telegram канал Mash, 72-летнему артисту стало плохо несколько дней назад. У Валерия были такие симптомы, как слабость, высокая температура и кашель. Сначала артист пытался вылечиться самостоятельно.
Позже исполнитель все же сдал ПЦР-тест, который показал положительный результат.
Сейчас Леонтьев находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.
Заметим, в 2017 году Валерий Леонтьев попал в список базы "Миротворец" за выступления на территории оккупированного Крыма. Более того, тогда артист назвал Крым "заповедным уголком России".
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