72-летний Андрей Макаревич станет отцом в пятый раз: СМИ раскрыли беременность его 42-летней жены-киевлянки

Андрей Макаревич с женой / © instagram.com/_einatklein_

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич станет отцом в пятый раз. Жена музыканта, журналистка Эйнат Кляйн, которая родом из Киева, беременна

По крайней мере, именно так утверждает российская оппозиционная журналистка Божена Рынска, которая живет в Латвии. Она побывала в Юрмале на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Там 25 июля выступал и Андрей Макаревич.

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Божена Рынска утверждает, что музыкант вот-вот станет отцом в пятый раз. Его 42-летняя жена Эйнат Кляйн якобы беременна.

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Сами супруги новость не подтверждают, но и не опровергаются. Однако на некоторых фото, которыми Эйнат Кляйн делилась в Instagram, у нее действительно можно заметить уже заметно округлившийся животик.

Жена Андрея Макаревича в белом платье / © instagram.com/_einatklein_

Если семья действительно готовится к пополнению, то для певца и журналистки этот ребенок станет вторым общим. Весной 2022 года у супругов родился сын Эйтан. Кстати, тогда они тоже скрывали беременность Эйнат Кляйн, а объявили о ней только после появления малыша на свет.

Андрей Макаревич с супругой и их сыном / © facebook.com/mashinavremeniofficial

Кроме Эйтана у Андрея Макаревича от предыдущих отношений есть дочери Дана и Анна и сын Иван.

Отметим, лидер группы «Машина времени» еще с 2014 года поддерживает Украину и осуждает развязанную Россией войну. После начала полномасштабного вторжения Андрей Макаревич окончательно распрощался с РФ и вместе с семьей поселился в Израиле.

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Напомним, недавно стало известно, что украинский певец Артем Пивоваров станет отцом. Жену артиста застали на публике с заметно округлившимся животиком.

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