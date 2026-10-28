72-летний Андрей Макаревич в пятый раз стал отцом и показал крошечную дочь

Андрей Макаревич / © facebook.com/makarevichav

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в пятый раз стал отцом. Жена музыканта, журналистка Эйнат Кляйн, которая родом из Киева, родила.

Уже давно ходили слухи, что в семье 72-летнего артиста вот-вот произойдет пополнение. Однако супруги скрывали радостную новость. И вот, 27 октября, Андрей Макаревич в Facebook сообщил, что стал отцом в пятый раз. 42-летняя жена исполнителя родила ему дочь.

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Жена Андрея Макаревича с их дочерью / © facebook.com/makarevichav

Андрей Макаревич не был многословным, когда комментировал пополнение в семье, а коротко отметил: «Вот как-то так». В то же время музыкант показал первые фото крошечной дочери. Кстати, лицо малыша можно отлично разглядеть, ведь родители не скрывали его. Пара пока что держит в секрете имя ребенка.

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Новорожденная дочь Андрея Макаревича / © facebook.com/makarevichav

Для Андрея Макаревича и Эйнат Кляйн это второй общий ребенок. Весной 2022 года журналистка родила сына, которого назвали Эйтаном. Также у Андрея Макаревича от предыдущих отношений уже взрослые дети — дочери Дана и Анна и сын Иван.

Дети Андрея Макаревича от Эйнат Кляйн / © facebook.com/makarevichav

Отметим, солист группы «Машина времени» еще после 2014 года поддерживает Украину и осуждает агрессию России. Когда началась полномасштабная война, артист в который раз раскритиковал враждебные действия российских властей, покинул РФ и поселился в Израиле.

Напомним, недавно стало известно, что звезда украинского хора «Гомин» Вадим Яценко во второй раз станет отцом. Семья держала будущее пополнение семьи в тайне.

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