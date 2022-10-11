72-летнего Билла Мюррея обвиняют в сексуальных домогательствах на съемочной площадке

Голливудского актера Билла Мюррея обвинили в сексуальных притязаниях к коллеге во время съемок фильма "Быть смертным" Азиза Азари.

Еще в апреле появились слухи, что съемочный процесс был приостановлен из-за "непристойного поведения" актера, но никто из команды не прибегал к мелочам.

Однако сейчас стало известно, что Мюррей добивался одной из женщин. По словам инсайдера, пишет Puck, звезда "Дня сурка" пытался поцеловать молодую коллегу и повалил ее в постель. Кто именно стал возможной жертвой притязаний 72-летнего актера, неизвестно.

Фото: Getty Images

В свое оправдание Мюррей отметил, что его действия носили лишь "игривый" характер, однако девушка восприняла это как действия сексуального характера.

К тому же, как сообщил инсайдер, после инцидента между Мюрреем и женщиной было заключено соглашение, по которому она согласилась не подавать иск на актера и студию в суд, а звезда кино должна выплатить ей 100 тысяч долларов.

Напомним, ранее новые обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты актеру Кевину Спейси.

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