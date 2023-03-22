72-летний экс-муж Ольги Сумской перенес операцию: артистка рассказала, что с ним произошло и поблагодарила Кличко

Актриса Ольга Сумская рассказала, что ее бывший муж, народный артист Украины Евгений Паперный перенес операцию.

На странице в Facebook звезда рассказала, что Евгению Васильевичу понадобилась операция по замене суставов. По словам Сумской, в этом Паперном посодействовал мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы сердечно благодарим нашего мэра, киевского городского голову Виталия Кличко и КГГА за содействие и помощь для народного артиста Украины Евгения Паперного по программе "Здоровье киевлян"! Мы желаем Евгению Васильевичу, нашему неизменному руководителю театральной антрепризы, скорейшего выздоровления после проведенной операции", – написала Сумская.

Жизнь актера зависит от его задействованности, профессионального ритма, эмоций. Актер должен быть на сцене!✋И конечно, самое главное это... Опубликовано Ольгой Сумской Вторник, 21 марта 2023 г.

Поклонники артистки поинтересовались, все ли могут воспользоваться этой программой, на что Сумская ответила, что программа "Здоровье киевлян" доступна жителям столицы пенсионного возраста. Больше подробностей можно найти на сайте КГГА.

Отметим, что Ольга Сумская и Евгений Паперный были женаты с 1987 по 1991 год. У экс-супругов есть общая дочь Антонина Паперная, которая родилась 1 июня 1990 года. Разрыв был сложным, поскольку тогда Сумская уже была влюблена в своего нынешнего мужа Виталия Борисюка. Но со временем экс-влюбленные нашли общий язык и даже играют в одном спектакле.

Напомним, в это время операцию, правда, пластическую, сделала жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова. Блогерша показалась в больнице с забинтованным носом.

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