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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
360
Время на прочтение
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72-летний Иво Бобул кардинально похудел и резко высказался о секрете перемен: "Вы с ума сошли?"

Певец неоднозначно высказался по поводу интереса поклонников к его весу.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Иво Бобул

Иво Бобул

Народный артист Украины Иво Бобул отреагировал на бурное обсуждение его внешности после заметного похудения.

Так, на днях исполнитель поразил поклонников новой фотографией в Facebook. На ней он запечатлен в одном из отелей Черновцов. Однако пользователи в комментариях под постом обратили внимание на кардинальные изменения во внешнем виде Бобула. Внимательные фанаты отмечали, что певец потерял немало килограммов.

Поэтому «ЖВЛ» попыталось выяснить, в чем же секрет таких перемен. Однако Иво Васильевич не был готов раскрывать все карты. Более того, он даже пригрозил сорвать интервью — «встать и уйти» — если журналистка не перестанет спрашивать о причинах и методах его похудения.

Иво Бобул / © ЖВЛ

Иво Бобул / © ЖВЛ

В то же время артист сразу отреагировал на критику в свой адрес. В свойственной ему манере он напомнил о необходимости уважать старшее и опытное поколение. И добавил, что в случае негативного отношения к нему стоит просто обходить стороной его страницы в соцсетях. А остальных же фанатов призвал погружаться в его песни и не копаться в изменениях внешности.

«Я всегда говорю: вовремя заспиртовался. Так Бог дал. Опубликовал фото, где в Черновцах остановился в отеле, где есть мой именной номер. И все сказали, что я так похудел. Но там столько грязи. Люди, вы с ума сошли или живете на другой планете? Люди стареют, и вы тоже будете такими. Пройди мимо, если не понравилось. Не скажу ни слова (о похудении — прим. ред.). Людям не нужно знать то, что им не нужно знать. Надо слушать песни — и все. Пусть любят таким, какой я есть. Любить не нужно, только уважать», — отметил артист.

Напомним, недавно актер-боец Ращук появился в спортзале и продемонстрировал, как поддерживает форму. И все это звезда сделал на фоне игнорирования судебного заседания по делу о разводе с бывшей женой Викторией Билан.

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Дата публикации
Количество просмотров
360
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