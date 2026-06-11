72-летний Иво Бобул кардинально похудел и резко высказался о секрете перемен: "Вы с ума сошли?"

Иво Бобул

Реклама

Народный артист Украины Иво Бобул отреагировал на бурное обсуждение его внешности после заметного похудения.

Так, на днях исполнитель поразил поклонников новой фотографией в Facebook. На ней он запечатлен в одном из отелей Черновцов. Однако пользователи в комментариях под постом обратили внимание на кардинальные изменения во внешнем виде Бобула. Внимательные фанаты отмечали, что певец потерял немало килограммов.

Поэтому «ЖВЛ» попыталось выяснить, в чем же секрет таких перемен. Однако Иво Васильевич не был готов раскрывать все карты. Более того, он даже пригрозил сорвать интервью — «встать и уйти» — если журналистка не перестанет спрашивать о причинах и методах его похудения.

Реклама

Иво Бобул / © ЖВЛ

В то же время артист сразу отреагировал на критику в свой адрес. В свойственной ему манере он напомнил о необходимости уважать старшее и опытное поколение. И добавил, что в случае негативного отношения к нему стоит просто обходить стороной его страницы в соцсетях. А остальных же фанатов призвал погружаться в его песни и не копаться в изменениях внешности.

«Я всегда говорю: вовремя заспиртовался. Так Бог дал. Опубликовал фото, где в Черновцах остановился в отеле, где есть мой именной номер. И все сказали, что я так похудел. Но там столько грязи. Люди, вы с ума сошли или живете на другой планете? Люди стареют, и вы тоже будете такими. Пройди мимо, если не понравилось. Не скажу ни слова (о похудении — прим. ред.). Людям не нужно знать то, что им не нужно знать. Надо слушать песни — и все. Пусть любят таким, какой я есть. Любить не нужно, только уважать», — отметил артист.

Напомним, недавно актер-боец Ращук появился в спортзале и продемонстрировал, как поддерживает форму. И все это звезда сделал на фоне игнорирования судебного заседания по делу о разводе с бывшей женой Викторией Билан.

Новости партнеров