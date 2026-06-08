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72-летний Иво Бобул кардинально похудел и шокировал свежим видом
Артиста теперь просто не узнать.
Народный артист Украины Иво Бобул ошеломил кардинальным похудением.
На днях 72-летний исполнитель побывал в одном из отелей в Черновцах. Это знаковое для певца место, поскольку там даже есть его именной номер. Так вот, администрация отеля просто не смогла обойти вниманием визит Иво Бобула и в своем Instagram опубликовала свежее фото с ним.
Между тем бдительные пользователи внимательно присмотрелись к снимку артиста и были очень сильно удивлены. Дело в том, что исполнитель кардинально похудел, что его просто не узнать. Своими мыслями пользователи активно делились в комментариях, и, похоже, изменения во внешнем виде певца им однозначно нравится.
О, Иво так хорошо похудел или такой ракурс. Что бы там ни было — выглядит замечательно. Спасибо за творчество. Так держать!
Так заметно похудел!
Иво Бобул очень похудел!
Сам артист воздерживается от комментариев относительно изменений в его внешнем виде.
Напомним, недавно ведущая Наталья Островская удивила, на сколько хочет похудеть. Знаменитость также рассекретила, сколько сейчас весит.