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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
568
Время на прочтение
2 мин

72-летний Микки Рурк шокировал новыми изменениями во внешнем виде

Поклонники артиста просто не узнали его.

Автор публикации
Валерия Сулима Валерия Сулима
Микки Рурк

Микки Рурк / © Associated Press

Голливудский актер Микки Рурк удивил новыми изменениями во внешнем виде.

Артист опубликовал свое свежее фото в Instagram. На снимке звезда Голливуда позировал в одном из ресторанов Лондона рядом с друзьями. Бдительные пользователи обратили внимание на внешний вид 72-летнего Рурка. Ошеломленные фанаты делились, что его просто не узнать. И действительно, сложно не заметить, что у актера изменился цвет волос, лоб стал выше, да и само лицо выглядит по-другому.

«В Лондоне сейчас с Лиамом Кид Воганом и его братом Райаном Воганом. Ливерпуль сильный”, — подписал фото актер.

Микки Рурк с друзьями / © instagram.com/mickey_rourke_

Микки Рурк с друзьями / © instagram.com/mickey_rourke_

Пользователи предполагают, что изменения во внешнем виде Микки Рурка связаны с его участием в проекте Celebrity Big Brother. Его суть состоит в том, что звезд всех возрастов селят в одном доме, а им нужно научиться взаимодействиям между собой и находить общий язык, чтобы не вылететь из шоу.

Отметим, Микки Рурк в свое время был вынужден сделать ряд пластических операций. В 90-х в карьере тогдашнего секс-символа наступило затишье, поэтому актер отправился в бокс. После многочисленных поединков пластическим хирургам буквально пришлось собирать его лицо. Конечно, это не могло не повлиять на внешний вид актера.

Микки Рурк в молодости / © Getty Images

Микки Рурк в молодости / © Getty Images

Напомним, недавно в Сети появилось свежее фото 87-летнего Адриано Челентано. Предлагаем посмотреть, какой сейчас вид итальянский певец.

Дата публикации
Количество просмотров
568
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