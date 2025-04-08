72-летний Микки Рурк шокировал новыми изменениями во внешнем виде

Микки Рурк / © Associated Press

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Голливудский актер Микки Рурк удивил новыми изменениями во внешнем виде.

Артист опубликовал свое свежее фото в Instagram. На снимке звезда Голливуда позировал в одном из ресторанов Лондона рядом с друзьями. Бдительные пользователи обратили внимание на внешний вид 72-летнего Рурка. Ошеломленные фанаты делились, что его просто не узнать. И действительно, сложно не заметить, что у актера изменился цвет волос, лоб стал выше, да и само лицо выглядит по-другому.

«В Лондоне сейчас с Лиамом Кид Воганом и его братом Райаном Воганом. Ливерпуль сильный”, — подписал фото актер.

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Микки Рурк с друзьями / © instagram.com/mickey_rourke_

Пользователи предполагают, что изменения во внешнем виде Микки Рурка связаны с его участием в проекте Celebrity Big Brother. Его суть состоит в том, что звезд всех возрастов селят в одном доме, а им нужно научиться взаимодействиям между собой и находить общий язык, чтобы не вылететь из шоу.

Отметим, Микки Рурк в свое время был вынужден сделать ряд пластических операций. В 90-х в карьере тогдашнего секс-символа наступило затишье, поэтому актер отправился в бокс. После многочисленных поединков пластическим хирургам буквально пришлось собирать его лицо. Конечно, это не могло не повлиять на внешний вид актера.

Микки Рурк в молодости / © Getty Images

Напомним, недавно в Сети появилось свежее фото 87-летнего Адриано Челентано. Предлагаем посмотреть, какой сейчас вид итальянский певец.