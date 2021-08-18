72-летняя Алла Пугачева показала лицо без макияжа и фотошопа: "Морщины уже под глазами"

72-летняя Алла Пугачева показала лицо без макияжа и фотошопа: "Морщины уже под глазами"

Исполнительница продемонстрировала свою естественную красоту.

Российская певица Алла Пугачева, муж которой недавно показал ее с обнаженными стройными ножками во время танца, продемонстрировала фанатам свою естественную красоту.

На странице в Instagram звезда разместила селфи, на котором изображена без макияжа и фотошопа. 72-летняя Алла Борисовна демонстрирует лицо крупным планом и улыбается. Пост артистка сопроводила стихом, который, судя по всему, придумала сама.

Алла Пугачева без макияжа / instagram.com/alla_orfey

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem!" — написала Пугачева.

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В свою очередь, поклонники поддержали своего кумира и завалили ее комплиментами:

Это не морщины же совсем! Это лучики счастья у вас, дорогая Алла Борисовна!

Вы прекрасны. Дай бог вам долгих лет жизни!

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Отметим, что и муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин не оставил пост жены без внимания. Он сопроводил его смайлом в виде сердца.

Напомним, ранее Максим Галкин показал презент для Аллы Пугачевой и пошутил о ее возрасте. Шоумен сделал довольно необычный подарок жене.

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