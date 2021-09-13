72-летняя Алла Пугачева шокировала образом с новым цветом волос

Артистка теперь выглядит еще моложе.
Российская примадонна Алла Пугачева, которая недавно в total black очаровала моложавым видом, не прекращает удивлять поклонников изменениями во внешности.
На этот раз артистка решилась изменить цвет волос. Как известно, длительное время звезда красилась в светло-пшеничный цвет. Но вот решила попробовать платиновый блонд и не прогадала. Новый цвет волос очень освежил лицо артистки и она теперь выглядит еще моложе.
Своей любимой красавицей в новом образе в Instagram похвастался супруг Аллы Борисовны Максим Галкин. "Аллочка, красавица!" — говорит в видео Галкин.
В свою очередь, фоловеры страницы Максима засыпали его жену комплиментами:
- Какая Алла Борисовна все же красивая. У вас разницы уже и не заметно
- Аллочка самая-самая! Будьте здоровы и счастливы много лет
- Замечательная семья
Напомним, на днях Максим Галкин показал красивую Аллу Пугачеву с вечерним макияжем под их знаковую песню "Будь или не будь". Супруги уже 20 лет вместе.