72-летняя Алла Пугачева шокировала образом с новым цветом волос

Артистка теперь выглядит еще моложе.

Российская примадонна Алла Пугачева, которая недавно в total black очаровала моложавым видом, не прекращает удивлять поклонников изменениями во внешности.

На этот раз артистка решилась изменить цвет волос. Как известно, длительное время звезда красилась в светло-пшеничный цвет. Но вот решила попробовать платиновый блонд и не прогадала. Новый цвет волос очень освежил лицо артистки и она теперь выглядит еще моложе.

Своей любимой красавицей в новом образе в Instagram похвастался супруг Аллы Борисовны Максим Галкин. "Аллочка, красавица!" — говорит в видео Галкин.

В свою очередь, фоловеры страницы Максима засыпали его жену комплиментами:

Какая Алла Борисовна все же красивая. У вас разницы уже и не заметно

Аллочка самая-самая! Будьте здоровы и счастливы много лет

Замечательная семья

Напомним, на днях Максим Галкин показал красивую Аллу Пугачеву с вечерним макияжем под их знаковую песню "Будь или не будь". Супруги уже 20 лет вместе.

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