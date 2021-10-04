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72-летняя Алла Пугачева в мини ошеломила стройными ножками и растяжкой

72-летняя Алла Пугачева в мини ошеломила стройными ножками и растяжкой

72-летняя Алла Пугачева в мини ошеломила стройными ножками и растяжкой

Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

Звезда выглядит невероятно.

Российская примадонна Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников своим цветущим видом.

А своей красавицей продолжает щеголять шоумен Максим Галкин. На странице в Instagram он поделился видео с посиделок со звездными друзьями. В частности собрались Лайма Вайкуле, Олег Газманов, Валерий Леонтьев.

Товарищи приятно проводили время и на память решили заснять встречу и запостить в фотоблог. Интересно, что для встречи Алла Борисовна выбрала черное мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ножки. В течение всего видео 72-летняя Пугачева стоит за креслом, на котором сидит ее муж.

"Я спряталась за креслом, чтобы не показать, что я в мини", — сказала певица и поставила ногу на кресло.

Алла Пугачева хорошую растяжку / © instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачева хорошую растяжку / instagram.com/maxgalkinru

Звезда ошеломила растяжкой поклонников, которые никак не могут налюбоваться внешним видом знаменитости.

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