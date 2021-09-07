72-летняя Пугачева сделала неудачную прическу и шокировала фанов своим облысением

Они убеждены, что артистка больна.

Российская певица Алла Пугачева, которая недавно показала лицо без макияжа и фотошопа, ошарашила фанатов своим облысением.

Так, звездное семейство на днях сходило на рыбалку. На отдыхе они сделали немало фотографий, которыми потом поделилась в соцсетях. На одном снимке появилась артистка в красных штанах, черной кофте и белых кедах. 72-летняя Пугачева собрала свои волосы в высокий хвост, из-под которого видно небольшую лысину.

Алла Пугачова с детьми / instagram.com/elizaveta_galkinaa

Шокированные поклонники сразу заметили проблему певицы. В частности, в комментариях под фото написали следующее:

Она очень больна, это видно по ее лицу и глазам. И тело слишком худое.

Алла Борисовна, вы видели себя?

А что на голове?

Кроме этого, фанаты упрекнули артистку тем, что она делает пластические операции. Они не понимают, зачем она так рискует своим здоровьем в погоне за молодостью.

Напомним, недавно Алла Пугачева в черном платье удивила помолодевшим видом. Тогда звезда сходила в гости к своему близкому другу, дизайнеру Валентину Юдашкину.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку