72-летняя звезда "Дня сурка" Билл Мюррей закрутил роман с младшей на 30 лет известной певицей

Мюррея видели на концертах артистки, а она сопровождала его на нескольких встречах.

Голливудский актер Билл Мюррей закрутил роман с американской певицей Келис.

Чувства между 72-летним Мюрреем и 43-летней Келлис возникли на фоне пережитых драм с бывшими партнерами. Актера неоднократно видели на выступлениях исполнительницы.

Источники, близкие к паре, рассказывают, что их тоже видели вместе в одном отеле, где они "первое время сближались" после встречи в США. Другие инсайдеры говорят, что они стали ближе после смерти умершего в марте прошлого года второго мужа Келис и смерти экс-супруги Мюррея, которой не стало в 2021 году, пишет издание US Sun.

Певица Келис / Фото: Associated Press

Актера сфотографировали, во время выступления Келис на фестивале Mighty Hoopla в Броквелл-парке, Южный Лондон.

"Они встречались в Штатах раньше, о чем говорили люди в индустрии, а теперь встречаются в Лондоне, пока они оба здесь. Они точно нашли общий язык. Их обоих видели в той же гостинице, и он несколько раз смотрел ее выступление, прежде чем отправиться в Mighty Hoopla", – добавил инсайдер.

Kelis and Bill Murray, Just Hangin Around pic.twitter.com/kE8uolIV1w — dailyhappeningz (@Joyman007) June 9, 2023

Источник также отметил, что они оба пережили относительно недавнюю тяжелую потерю и между ними есть общая связь.

"Что бы ни свело их вместе, и как бы маловероятно это ни казалось, они оба одиноки и весело проводят время, несмотря на достаточно большую разницу в возрасте", – сказал инсайдер.

Отметим, что у Билла Мюррея в 2021 году умерла экс-жена Дженнифер Батлер. Эту потерю актер очень тяжело переживал. Они были вместе почти 10 лет, впрочем, развелись в 2008-м. Батлер обвиняла бывшего в домашнем насилии, неверности, а также в зависимости от секса, алкоголя и наркотических веществ. От нее у Билла есть четверо детей. До этого актер был женат на Маргарет Келли, от которой имеет двух сыновей.

Билл Мюррей / Фото: Getty Images

Избранница Мюррея Келис также была замужем дважды. Первым мужем певицы был хип-хоп исполнитель NAS, от которого у нее есть сын. Они были вместе пять лет, но после развода артистка обвинила бывшего в насилии. Вторым мужем Келис был Майк Мора. Год назад он умер от рака желудка в 37-летнем возрасте.

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